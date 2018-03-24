САА освободила от террористов два города в Восточной Гуте

Сирийская армия освободила Эйн-Терма и Хараста.

По данным СМИ, под контролем боевиков осталась только Дума. Освободили большую часть территории. После того, как освободят Думу, восточный пригород Дамаска можно считать свободным от террористов. В наступательной операции военнослужащие используют тактику и вооружение, позволяющие избегать жертв среди мирного населения и стараются свести к минимуму нанесение ущерба их имуществу.

Из Харасты выехали 3034 человека. Всего в Идлиб отвезли порядка шести тысяч человек. Такую информацию сообщает РИА «Новости».