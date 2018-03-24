Минюст США издал рекомендацию о запрете «скользящих прикладов»

Американское министерство юстиции хочет запретить их к продаже, потому что они делают оружие более опасным, смертоносным. Тем, у кого он уже есть, придется их либо уничтожить, либо сдать.

В течение трех месяцев документ предоставят на обсуждение общества.

В Twitter американский лидер Дональд Трамп написал, что все приспособления, которые преобразуют легальное оружие в пулеметы, непременно запретят.

Обсуждать вопрос запрета таких устройств стали после прошлогоднего октябрьского происшествия. На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе погибли 58 человек, а еще порядка пяти сотен получили ранения. В них стреляли из оружия, которое было оснащено «скользящим прикладом».