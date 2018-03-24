Бывший лидер США Картер предложил Трампу помощь в переговорах с КНДР

Джимми Картер предложил действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу помощь в проведении переговоров с северокорейской стороной.

Он рассказал, что ему уже доводилось общаться с властями Северной Кореи. За время нахождения на посту президента Картер около 20 часов провел, обсуждая с ними различные вопросы.

По его словам, он понимает, в чем они нуждаются. Картер выразил готовность отправиться в Северную Корею, если это будет необходимо. Он сказал об этом в интервью CBS.

День, место, время и условия встречи Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына еще не определили. Предполагают, что она должно состояться до конца мая.