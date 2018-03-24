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3:34   24 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Санкции против РФ «раздражают» немецкие компании

СМИ: Санкции против РФ «раздражают» немецкие компании

Большое количество предпринимателей из Германии надеется, что отношения Евросоюза и России начнут улучшаться, потому что антироссийские санкции Евросоюза «раздражают» немецкие компании.

Восточный комитет немецкой экономики провел опрос с участием 110 предприятий. Больше половины из них выступают за пошаговое снятие ограничений, другая часть поддерживает полную немедленную отмену санкций. Только 5% согласны с сохранением имеющихся антироссийских санкций, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Немецкие компании, имеющие дела с Россией начали испытывать неудобства. Так, например, предприятиям почти никогда не выдают кредиты, если речь идет о деловых отношениях с российской стороной. Товарооборот между Россией и ЕС заметно падает. Особенно это касается Германии. Ее экономическая сфера потеряла свыше 17 миллиардов долларов.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #ес #германия #санкции
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