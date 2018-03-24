Антонов сообщил, что у американцев сохранился интерес к культуре России

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что несмотря непростые отношения между американской и российской сторонами, в американском обществе сохраняется интерес к культуре России.

Такую тему он поднял в рамках выступления на открытии музыкального вечера в посольстве России в Соединенных Штатах.

Антонов отметил, что присутствовало достаточно большое количество американской молодежи, деятелей образовательной и культурной сферы, а также представителей государственных структур. Это и стало одним из показателей того, что американцы еще заинтересованы в российской культуре. Этому не помешали никакие разногласия между двумя государствами.