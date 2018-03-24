Депутат Верховной рады сообщил, что нужно Украине для вступления в НАТО

Украинский депутат Виктор Чумак считает, что у Украины получится стать членом Североатлантического Альянса в ближайшие годы, только если в стране установится стабильность, верховенство права и демократия.

Страна нуждается в прозрачных решениях, обсуждении вопросов, добавил депутат в интервью NewsOne. Он отметил еще один момент: между украинской стороной и альянсом нужно определить новые стандарты отношений. Они должны заключатся не в военной, а экономической политике, считает Чумак.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко попросил план действий для достижения членства в альянсе. Он убежден, что вступление не придется ждать долго, а следующим шагом станет Евросоюз.

Спецпредставитель госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер убежден, что Украина к такому еще не готова и ей необходимо проделать достаточно большую работу.