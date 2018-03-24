Загитова заняла пятое место на ЧМ в Милане

Фигуристка из России Алина Загитова стала пятой на проходящем в Милане чемпионате мира по фигурному катанию.

Россиянка занимала второе место в короткой программе. Однако, когда она исполняла произвольную программу, трижды упала на лед. В сумме она набрала 207,72 балла.

Первое место досталось канадской фигуристке Кейтлин Осмонд.

Один из тренеров Загитовой Даниил Глейхенгауз принес извинения болельщикам. Он отметил, что перед фигуристкой стояла непростая задача. Это ее дебютный чемпионат мира. Она очень нервничала, что повлияло на результаты. Глейхенгауз пообещал, что все недочеты проработают и в дальнейшем Загитова станет сильнее, сможет раскрыть свой потенциал. Это выступление – необходимый опыт, сказал тренер.