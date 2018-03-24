Захарова: Следы преступлений, которые «ведут в Кремль», обрываются в Темзе

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала так в Facebook в ответ на заявления британской стороны о том, что следы преступлений против россиян в Британии ведут в Кремль.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что британский премьер Тереза Мэй предоставила лидерам Евросоюза доказательства российского следа в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Министерство иностранных дел РФ напомнило, что нервно-паралитический газ, который называют «Новичок» в России никогда не производили.

Ранее российский писатель и переводчик Андрей Лазарчук развеял мифы по поводу «Новичка», не выдавая источник. Он заявил, что «Новичок» вообще не является отравляющим веществом. В 80-х годах этот шифр использовался КБГ для выявления источника недостоверной информации.