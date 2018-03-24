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1:51   24 Марта 2018
Весь мир
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Экипаж корабля «Союз МС-08» успешно перешел на борт МКС

Экипаж корабля «Союз МС-08» успешно перешел на борт МКС

Корабль пристыковался к Международной космической станции и три члена экипажа уже перешли на ее борт.

17 марта на космодроме Байконур сотрудники предприятий Роскосмоса закончили общую сборку ракеты. На заседании техруководства и Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов решили, что все готово к запуску.

Ракета из семейства Р-7 «Союз-ФГ» стартовала 21 марта. Экипаж: космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, астронавты из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Такую информацию сообщает РИА «Новости»

Они взяли мяч Telstar18, который после возвращения, вероятно, задействуют в первом матче турнира, где сыграют сборные России и Саудовской Аравии. 

Космонавты займутся, в том числе, установкой антенн «Икаруса», предназначенных для отслеживания маршрутов стай перелетных птиц. Это эксперимент, благодаря которому ученые смогут определить точные маршруты перелетов птиц между континентами. Исходя из них специалисты смогут выработать рекомендации для пилотов летательных аппаратов.

Автор: Анастасия Аои
#россия #космос #роскосмос #nasa #мкс #союз мс-08
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