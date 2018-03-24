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1:23   24 Марта 2018
Россия
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Мединский сообщил, кто стал новым худруком МХТ имени Чехова

Мединский сообщил, кто стал новым худруком МХТ имени Чехова

Художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова назначили худрука Студии театрального искусства Сергея Женовача.

Министр культуры Владимир Мединский сказал, что его поддержат и при необходимости окажут помощь. От Женовача, в свою очередь, ждут внимательности к истории театра и людям. 

Женовач прославился своими впечатляющими театральными постановками. В них отразились его талант и мастерство как художественного руководителя. Он отличается нестандартным видением классических произведений, обладает собственным неординарным стилем. 

Приказ о его назначении уже подписали. Однако к выполнению своих обязанностей он приступит не раньше, чем через месяц. Спустя 40 дней после смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Ранее театр возглавлял он. Артист скончался, когда ему было 82 года.

Автор: Анастасия Аои
#худрук #владимир мединский #олег табаков #мхт имени чехова #сергей женовач
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