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СМИ: в лондонском офисе Cambridge Analytica начали обыск

СМИ: в лондонском офисе Cambridge Analytica начали обыск

 Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX из Facebook

Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX из Facebook

1:00   24 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: в лондонском офисе Cambridge Analytica начали обыск

СМИ: в лондонском офисе Cambridge Analytica начали обыск

Сотрудники местной полиции обыскивают офис частной английской компании, использующей технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампания в Интернете, Cambridge Analytica в Лондоне.

Обыск проводят в рамках расследования получения доступа к данным 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook. 18 человек осматривают офис. Такую информацию сообщил канал Sky News.

Марк Цукерберг извинился за сложившуюся ситуацию с данными. Он сказал, что пытается разобраться в этом и хочет убедиться, что такое не повторится. Меры для предотвращения таких ситуаций предприняли еще несколько лет назад, но недоработки есть, признал основатель Facebook.

Накануне Илон Маск удалил официальные аккаунты SpaceX и Tesla из Facebook, следуя флешмобу, который создал сооснователь WhatsApp Брайан Актон. По мнению создателя интернет-флешмоба, пришло время удалить эту социальную сеть.  

Автор: Анастасия Аои
#великобритания #лондон #обыск #facebook #марк цукерберг #илон маск #cambridge analitica
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