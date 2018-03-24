СМИ: в лондонском офисе Cambridge Analytica начали обыск

Сотрудники местной полиции обыскивают офис частной английской компании, использующей технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампания в Интернете, Cambridge Analytica в Лондоне.

Обыск проводят в рамках расследования получения доступа к данным 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook. 18 человек осматривают офис. Такую информацию сообщил канал Sky News.

Марк Цукерберг извинился за сложившуюся ситуацию с данными. Он сказал, что пытается разобраться в этом и хочет убедиться, что такое не повторится. Меры для предотвращения таких ситуаций предприняли еще несколько лет назад, но недоработки есть, признал основатель Facebook.

Накануне Илон Маск удалил официальные аккаунты SpaceX и Tesla из Facebook, следуя флешмобу, который создал сооснователь WhatsApp Брайан Актон. По мнению создателя интернет-флешмоба, пришло время удалить эту социальную сеть.