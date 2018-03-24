Мировая акция «Час Земли» пройдет в десятый раз в России

Акция пройдет в субботу, 25 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. В шестой раз погаснет подсветка Кремля.

Впервые ее провел WWF Австралии 11 лет назад. Акция имела огромный успех: в ней поучаствовали свыше двух миллионов человек. Затем к ней присоединились 35 стран мира.

Всемирный фонд дикой природы просит отключить в это время свет и бытовые электроприборы. Он ежегодно обращает внимание на одну из самых актуальных проблем экологической сферы.

Участвующие в акции в России смогут проголосовать за природоохранные инициативы и поучаствовать в коллективном послании главе страны.

На всех вокзалах железных дорог РФ, даже маленьких, отключат архитектурно-художественную подсветку сооружений и дополнительное освещение в комнатах отдыха и залах ожидания.

В прошлом году акция стала самой масштабной. К ней присоединились 150 российских городов.