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 Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX из Facebook

Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX из Facebook

0:19   24 Марта 2018
Весь мир
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Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX из Facebook

Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX из Facebook

Речь идет об американских компаниях: производителе космической техники SpaceX и производителе электромобилей и решений для хранения электрической энергии Tesla.

Один из создателей WhatsApp Брайан Актон в Twitter запустил флешмоб #deletefacebook. Он считает, что настало время удалить такую социальную сеть как Facebook. На один из его твиттов ответил Маск, спросив, что вообще такое Facebook? Подписчик Илона заметил это и спросил о том, слабо ли ему деактивировать аккаунт SpaceX в Facebook. Маск написал, что даже не знал о его наличии и конечно его удалят.

На сегодняшний день ни SpaceX, ни Tesla не имеют официальных аккаунтов в Facebook.

Накануне The New York Times сообщила, что частная английская компания, использующая технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампания в Интернете, Cambridge Analytica незаконно стала обладателем данных 50 миллионов пользователей этой социальной сети. Марк Цукерберг принес извинения за сложившуюся ситуацию.   

Автор: Анастасия Аои
#facebook #spacex #илон маск #флешмоб #tesla #брайан актон
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