Двух пилотов EasyJet отстранили от полетов из-за видео в кабине во время рейса

Два пилота сняли видео в кабине во время рейса, которое опубликовал таблоид Sun. Британская лоу-кост-авиакомпания EasyJet отстранила этих двух сотрудников от полетов.

В опубликованном видео один из пилотов пассажирского летательного аппарата заполнял документацию и пританцовывал. Помимо видеоролика они еще и делали селфи. Такую информацию сообщила газета Guardian.

Представитель EasyJet сообщил, что все находящиеся в самолете люди были в безопасности. Воздушное судно управлялось в крейсерском режиме. Тем не менее подобное поведение пилотов не устроило авиакомпанию. Их отстранили на время проведения дисциплинарного расследования.