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23:52   23 Марта 2018
Весь мир
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Двух пилотов EasyJet отстранили от полетов из-за видео в кабине во время рейса

Двух пилотов EasyJet отстранили от полетов из-за видео в кабине во время рейса

Два пилота сняли видео в кабине во время рейса, которое опубликовал таблоид Sun. Британская лоу-кост-авиакомпания EasyJet отстранила этих двух сотрудников от полетов.

В опубликованном видео один из пилотов пассажирского летательного аппарата заполнял документацию и пританцовывал. Помимо видеоролика они еще и делали селфи. Такую информацию сообщила газета Guardian.

Представитель EasyJet сообщил, что все находящиеся в самолете люди были в безопасности. Воздушное судно управлялось в крейсерском режиме. Тем не менее подобное поведение пилотов не устроило авиакомпанию. Их отстранили на время проведения дисциплинарного расследования.  

Автор: Анастасия Аои
#великобритания #самолет #пилоты #easyjet
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