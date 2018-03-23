Полицейские задержали возможную сообщницу мужчины, стрелявшего на юге Франции
Парижский прокурор Франсуа Моленс сообщил об этом.
На данный момент возможная сообщница находится под арестом. Ее личность не раскрывают.
23 марта 26-летний житель Каркасона захватил машину, ранив человека, находящегося за рулем, и убив пассажира. После этого он начал обстрел возле казармы спецназа. Ранил одного человека. Затем он направился в супермаркет Super U. Местная полиция провела специальную операцию. Стрелявшего ликвидировали.
Моленс сообщил, что стрелявшего ранее ловили на мелких правонарушениях. Однако никто не мог предположить, что он сможет совершить что-то действительно серьезное.
По данным СМИ, террористическая организация «Исламское государство» (Запрещена в России) взяла на себя ответственность за произошедшее.
Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что при захвате заложников в Требе три человека погибли и 16 пострадали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.