Пентагон: Ведомство получило самый большой оборонный бюджет в истории США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал об этом 23 марта во время подписания бюджета в Белом доме.

Мэттис заявил, что теперь американская сторона развернется после тех долгих лет сокращения военного бюджета и сделает вооруженные силы намного сильнее.

Сенат Соединенных Штатов завершил проект бюджета на общую сумму в 1,3 триллиона долларов. Документ согласовали после длительных дебатов между республиканцами и демократами.

В результате, расходы на оборону увеличились. Теперь они составляют 700 миллиардов долларов.

Американский президент Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты тратят много денежных средств на ядерные системы. На их модернизацию, улучшение, а также на создание новых систем. По его словам, американские ядерные силы будут в идеальной форме и станут самыми мощными в мире. Однако он выразил надежду на то, что ими никогда не придется воспользоваться.