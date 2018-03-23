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23:15   23 Марта 2018
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Пентагон: Ведомство получило самый большой оборонный бюджет в истории США

Пентагон: Ведомство получило самый большой оборонный бюджет в истории США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал об этом 23 марта во время подписания бюджета в Белом доме.

Мэттис заявил, что теперь американская сторона развернется после тех долгих лет сокращения военного бюджета и сделает вооруженные силы намного сильнее.

Сенат Соединенных Штатов завершил проект бюджета на общую сумму в 1,3 триллиона долларов. Документ согласовали после длительных дебатов между республиканцами и демократами.

В результате, расходы на оборону увеличились. Теперь они составляют 700 миллиардов долларов. 

Американский президент Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты тратят много денежных средств на ядерные системы. На их модернизацию, улучшение, а также на создание новых систем. По его словам, американские ядерные силы будут в идеальной форме и станут самыми мощными в мире. Однако он выразил надежду на то, что ими никогда не придется воспользоваться.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #пентагон #трамп #бюджет #мэттис
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