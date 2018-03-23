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22:53   23 Марта 2018
Россия
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«Девочка в розовом»: Мне популярность не важна, мне важна судьба моего города

«Девочка в розовом»: Мне популярность не важна, мне важна судьба моего города

Школьница Татьяна Лозова, участвовавшая в митинге жителей Волоколамска, известная как «девочка в розовом», которая сделала угрожающий жест губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, рассказала о своей жизни после события.

Девочка любит исторические книги, хочет спасти город, требует закрыть полигон «Ядрово». В ее действиях на митинге нет стремления стать популярной. Она очень хочет, чтобы свалку наконец закрыли, потому что ей не безразлична судьба ее города, сообщает канал «360».

Сотни людей хотят того же. Однако тысячи тонн мусора так и остаются на своем месте. Мама Тани и вовсе жалеет, что Москву не сожги немцы во время Великой Отечественной войны. Она считает, что тогда не существовали бы нынешние проблемы, люди бы не задыхались.

Таня не говорит о комплексе мер по восстановлению земель и водных ресурсов, дегазации, проектировании заводов для сжигания отходов и их возведении, на которое уйдет несколько лет, лишь просто хочет, чтобы свалка исчезла. Вся суть в том, что взрослые, рассматривающие проблему полигона «Ядрово» зачастую мыслят, как она, сообщает канал.  

Автор: Анастасия Аои
#москва #россия #общество #волоколамск #ядрово #татьяна лозова
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