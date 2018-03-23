Премьер Греции сообщил, что намерен посетить Россию

Премьер Греции Алексис Ципрас сказал об этом 23 марта на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Ее транслировал ERT.

Он сказал, что Греция за несколько лет восстановила свою геополитическую роль и теперь со страной считаются большие лидеры.

Ципрас посетит российскую столицу во второй раз.

Главой Российской Федерации Владимир Путин пригласил его во время их недавнего телефонного разговора. Тогда греческий премьер поздравил Путина с победой на выборах президента России и подтвердил готовность страны развивать дальнейшее сотрудничество. Они также обсудили актуальные вопросы, в том числе, безопасности европейской стороны.