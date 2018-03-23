США обладают самой мощной ядерной силой – Трамп

Американский лидер Дональд Трамп считает, что мощнее ядерной силы нет ни у одной страны мира.

23 марта он подписал бюджет Соединенных Штатов на этот год. Расходы на оборону увеличились. Они достигли 700 миллиардов долларов. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство получило самый большой объем ассигнований за всю историю США.

Трамп отметил, что американская сторона тратит большое количество денежных средств на ядерные системы. Их модернизируют, улучшают. Помимо этого, создают новое вооружение, например, новейшие атомные подлодки.

По словам Трампа, ядерные силы Соединенных Штатов будут в идеальной форме. Однако он выразил надежду на то, что ими никогда не придется воспользоваться.