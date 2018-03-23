Макрон назвал захват заложников в Тербе на юге Франции терактом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент на юге страны, в ходе которого были захвачены заложники, является террористической атакой исламистов.

Выступая с заявлением в министерстве внутренних дел он отметил, что ответственность за теракт взяла террористическая группировка «Исламское государство». Террорист был ликвидирован в ходе штурма. Расследование, по словам Макрона должно дать ответы на несколько важных вопросов: когда и как он радикализировался, где взял оружие.