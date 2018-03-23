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21:22   23 Марта 2018
Весь мир
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Объявленные персонами нон грата британские дипломаты покинули Россию

Объявленные персонами нон грата британские дипломаты покинули Россию

Пресс-служба посольства Великобритании сообщила об этом.

Дипломаты из Соединенного Королевства уже покинули Россию. Это произошло из-за принятых Россией ответных мер, сообщает РИА «Новости».

Из-за произошедшего в Солсбери, британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о мерах, направленных против России. Среди них высылка 23 российских дипломатов. Помимо этого, Британия приостановила множество различных контактов с российской стороной. 

Министерство иностранных дел РФ 17 марта заявило, что приняло соответствующие жесткие меры в отношении Британии. 23 дипломатических сотрудника посольства Соединенного Королевства стали персонами нон грата, а также Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Петербурге.   

Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #дипломаты #политика #мид рф #солсбери
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