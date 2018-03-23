После приглашения Кадырова в Чечню отправилось свыше 500 учителей

Министр образования и науки Чечни Исмаил Байханов заявил, что такие меры принимаются для того, чтобы повысить уровень преподавания русского языка и литературы в различных учебных заведениях, сообщает РИА Новости.

Правительство Чечни решает проблему нехватки учителей-предметников. Вопрос снижения качества образования из-за нехватки кадров обострился после утечки кадров во время начала процессов конца 90-х годов 20 века, после которых началась гражданская война. Несколько лет назад президент республики Рамзан Кадыров приглашал российских специалистов для помощи в решении ситуации.

Сегодня министр Байханов объявил, что проблема образования в чеченских школах почти решена. Но отметил, что Чечня не отказывается от любой помощи и содействия по этому вопросу. Он сообщил, что за пару лет на приглашение лидера республики откликнулись свыше пятиста российских учителей.

Министр рассказал, что учителя приезжают вместе со своими семьями, местные власти выделяют им жилье. В основном преподаватели работают в высокогорных районах, так как основная проблема изучения русского языка стоит именно там.