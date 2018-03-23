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20:32   23 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Савченко арестовали на два месяца в Киеве

Савченко арестовали на два месяца в Киеве

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для депутата Надежды Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без права выйти под залог. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде. Решение суда может быть обжаловано.

По версии правоохранителей, Савченко и ее сторонники планировали совершить теракт в здании парламента, а также в правительственном квартале.  Для этого они якобы составили поэтапный план действий.  Планировалось применение оружия, включая гранатометы и минометы. При этом Савченко ранее признала, что привозила из Донбасса оружие и рисовала план уничтожения правительственного квартала, но назвала это «сюрриализмом». По ее словам, она просто хотела напомнить чиновникам, что они тоже смертны.

Автор: Вячеслав Каширин
#арест #киев #савченко #ближнее зарубежье #криминальная хроника
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