Савченко арестовали на два месяца в Киеве

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для депутата Надежды Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без права выйти под залог. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде. Решение суда может быть обжаловано.

По версии правоохранителей, Савченко и ее сторонники планировали совершить теракт в здании парламента, а также в правительственном квартале. Для этого они якобы составили поэтапный план действий. Планировалось применение оружия, включая гранатометы и минометы. При этом Савченко ранее признала, что привозила из Донбасса оружие и рисовала план уничтожения правительственного квартала, но назвала это «сюрриализмом». По ее словам, она просто хотела напомнить чиновникам, что они тоже смертны.