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 Кража госсекретов: США обвинили во взломе хакеров из Ирана

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 Кража госсекретов: США обвинили во взломе хакеров из Ирана

Кража госсекретов: США обвинили во взломе хакеров из Ирана
20:18   23 Марта 2018
Весь мир
44

Кража госсекретов: США обвинили во взломе хакеров из Ирана

Кража госсекретов: США обвинили во взломе хакеров из Ирана

США обвинили 10 граждан Ирана, а также одну организацию в масштабной краже государственных секретов и интеллектуальной собственности. При этом американцы утверждают, что хакеры действовали от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В связи с этим Департамент казначейства США внес в список санкций девять иранцев, организацию «Институт Мабна» и еще одного гражданина Ирана, который был обвинен в 2017 году во взломе серверов телеканала HBO.

На пресс-конференции замдиректора ФБР Дэвид Боутич заявил, что

поддерживаемые правительством Ирана злоумышленники украли секреты правительства, торговые секреты, технологии, идеи для военных и информацию о конкурентных преимуществах США.

«Их жертвами стали ООН, министерство труда и федеральная комиссия по регулированию энергетики», — в свою очередь сказал федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман.

Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн заявил, что эта же группа хакеров причастна к взлому 320 университетов в 22 странах, из которых 144 университета американские. Якобы они похитили информацию на 3,4 миллиарда долларов. Он также отметил, что в числе пострадавших стран нет России. Кроме того, по данным властей США, атакам подверглись 36 крупных компаний во всевозможных отраслях экономики.

Для прикрытия, заявили власти США, хакеры использовали институт в Иране, официальная деятельность которого связана с научным обменом. Они продавали украденную информацию на территории Ирана.

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #иран #весь мир #криминальная хроника #киберпреступность
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