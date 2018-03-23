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19:56   23 Марта 2018
Россия
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Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве

Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская ответила на заявления украинского депутата Сергея Лещенко о том, что Киев до сих пор якобы не лишил ее украинского гражданства.

Она написала, что хочет поблагодарить депутата Сергея Лещенко, который «с упорством, достойным лучшего применения», пытается с  парламентской трибуны выяснить вопрос наличия или отсутствия у нее гражданства Украины.

«Я ведь уже давно говорила, что с марта 2014 года являюсь гражданкой России… Поверьте, видя, как ваша майданная власть потерялась в трех соснах, люди лишь ждут того, кто смог бы навести порядок в стране, которая была бы способна развиваться и процветать вместе с Россией, как это предначертано Богом!» — сказала Поклонская.

Ранее СМИ сообщали,  депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что власти страны до сих пор не лишили депутата Поклонскую украинского гражданства. По его словам, он делал запросы о гражданстве Поклонской в Совет национальной безопасности и обороны, администрацию президента, СБУ и МИД, но все ведомства только и делают, перекладывают  друг на друга ответственность.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #поклонская #лещенко
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