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20:38   23 Марта 2018
Весь мир
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Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 

Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 

Из Восточной Гуты с помощью гуманитарных коридоров, которые организовала РФ, вывели десятки тысяч мирных жителей. Боевики остались без живого щита и капитулировали. Тоже самое произошло в Харасте и его окрестностях.

Боевики, контролирующие с начала конфликта территории в Арбине, Хаззе, Замалке, Джобаре и других районах, оставят свои позиции уже на этих выходных, сообщает Muraselon.

Федеральное агентство новостей опубликовало интервью с заведующим кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковником запаса Андреем Кошкиным, который считает, что проблема Восточной Гуты разрешилась благодаря России. Он подчеркнул, что помимо военных действий, которые осуществляла РФ, российские дипломаты взяли на себя все переговоры с боевиками, турками и международными гуманитарными организациями.

Кошкин заявил, что Россия вела работу по освобождению Восточной гуты на всех уровнях, начиная от создания гуманитарных коридоров и обеспечения их безопасности, заканчивая распечаткой листовок и транспортировкой беженцев. Он напомнил, что сначала никто не мог выйти с подконтрольной боевикам территории, благодаря работе РФ, которая воспользовалась существующим опытом освобождения Алеппо, люди были выведены и спасены, а исламисты капитулируют. Эксперт уверен, что эта огромная победа, в которую значительный вклад внесла российская сторона. 

Политолог отметил, что успешная операция спасения мирных жителей была проведена в самые короткие сроки, и препятствия западных стран не смогли помешать проделанной работе. Первые действия, направленные на освобождение людей в предместьях Дамаска, вызывали истерию в зарубежных СМИ.

Россия на возгласы западных политиков о необходимости заканчивать миссию против исламистов отвечала лишь то, что важно спасать мирное население и нельзя прекращать борьбу с террористами,постоянно нападающими на Дамаск. РФ смогла договориться с Советом безопасности ООН о том, что 30-дневный режим тишины был ограничен пятичасовыми промежутками в период с девяти утра до двух часов дня.

Ветеран добавил, что многозадачная работа России по защите людей и устранению террористических группировок — отличный пример силам западной коалиции. Кошкин напомнил, что когда США со своими союзниками развернули кампанию в Мосуле и Ракке, жертвами стали тысячи мирных жителей, а колоссальные разрушения городов сделали невозможным дальнейшее проживание людей в этой местности. В Ракке до сих пор не захоронены трупы жертв операции коалиции. Во время проведения данной кампании никто не заботился о безопасности народа, а сейчас никто не заботится о том, как они будут жить в руинах, оставшихся от города.

Эксперт заключил, что Восточная Гута силами России была освобождена от боевиков, при этом жизни людей, которые использовались террористами как живой щит, были сохранены.     

Автор: Екатерина Розина
#сирия #гута #ракка #восточная гута
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