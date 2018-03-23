Четырнадцать человек задержали Стамбуле по подозрению в связях с ИГ

Турецкая полиция задержала в Стамбуле 14 человек по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство (запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Hurriyet, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По словам источника, операция по задержанию предполагаемых злоумышленников проводилась одновременно в девяти районах города. Он отметил, что задержанные планировали нападение. В ходе операции управление полиции по борьбе с терроризмом изъяло документы и цифровые материалы, связанные с ИГИЛ.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ в Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали свыше пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой группировки. Из страны было депортировано 3290 человек — выходцев из 95 государств, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся около 780 человек, 350 из них — иностранцы.