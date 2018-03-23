Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества»

Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества»

 Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве

Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве
Савченко арестовали на два месяца в Киеве

Савченко арестовали на два месяца в Киеве

 Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко
Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 

Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 

 Кража госсекретов: США обвинили во взломе хакеров из Ирана

Кража госсекретов: США обвинили во взломе хакеров из Ирана
Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества»

Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества»

 Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве

Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве
Савченко арестовали на два месяца в Киеве

Савченко арестовали на два месяца в Киеве

 Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко
Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 

Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 

 Кража госсекретов: США обвинили во взломе хакеров из Ирана

Кража госсекретов: США обвинили во взломе хакеров из Ирана
19:53   23 Марта 2018
Ближнее зарубежье
43

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

Эксперт полагает, что главным заказчиком дела Савченко выступает президент, а следующей целью кампании против условно пророссийских политиков может стать Виктор Медведчук.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, задержанная по подозрению в подготовке госпереворота на Украине, 23 марта объявила голодовку. Отказалась от пищи народная избранница прямо в зале Шевченковского районного суда Киева, где ей определяли меру пресечения.

«Для меня уже не страшно, я это проходила», — напомнила депутат.

Очередной крутой поворот в судьбе, пожалуй, одного из самых нестандартных украинских политиков современности произошел 22 марта. СБУ задержала депутата в здании парламента, после того как Генпрокуратура санкционировала лишение Савченко депутатской неприкосновенности. Главный прокурор страны Юрий Луценко заявил, что у его ведомства имеются доказательства подготовки «террористического переворота» в Киеве.

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

По версии следствия, Савченко и ее сторонники планировали обстрелять правительственный квартал из минометов калибра 120-миллиметров. Правоохранители также полагают, что избраннице помогал с подготовкой терактов ранее задержанный по подозрению в контрабанде оружия из самопровозглашенных республик глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан.

Сама Савченко на заседании парламентского комитета по регламенту ранее призналась: планы подготовки минометных обстрелов действительно рисовала. Но то была лишь политическая провокация. Якобы чтобы заставить работать украинские спецслужбы.

«У каждого украинца есть такие мечты, чтобы взорвалась Рада», - заверяла она.

Гособвинение сформулировало свои желания менее абстрактно. По инкриминируемой статье депутату грозит от пяти лет до пожизненного срока. Впрочем, возможно ее судьба будет зависеть от реакции Запада. Такое мнение в комментарии ИА «Политика Сегодня» высказал глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Если Европа и американские партнеры дадут отмашку, то этот процесс будет серьезным и длительным. Если Савченко будет себя правильно вести, то может стать серьезным военным диссидентом», - говорит он.

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

Главный бенефициар дела народ Украины против Надежды Савченко – президент Петр Порошенко, полагает Абзалов. Украинскому лидеру нужно спасти свой рейтинг народной поддержки, который скатился с 12,8 до 9,5%. Стратегия незамысловата: зачистить украинское политическое поле от условно пророссийских политиков. И в этой игре Савченко становится очередной знаковой жертвой. После Михаила Саакашвили.

«Основная задача – показать Савченко в образе пятой колонны. В красных звездах и орлах. Здесь не так важна сама Савченко, как ее образ России, которая спит и видит, как сменить режим на Украине. На противостоянии Москве Порошенко пытается укрепить свои позиции», - размышляет собеседник «ПС».

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

В долгосрочной перспективе политическая расправа над Савченко может обернуться атакой на лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, допускает Абзалов:

«Он тоже занимался обменом пленных, как и Рубан. Это заход под Медведчука. Об этом целый ряд политиков говорит на Украине. Происходит закручивание гаек и формирование внешней угрозы».

Автор: Марк Павленский
#порошенко #украина #савченко #теракты #парламент #рада #сбу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко
Эксперт полагает, что главным заказчиком дела Савченко выступает президент, а следующей целью кампании против условно пророссийских политиков может стать Виктор Медведчук.
19:53   23 Марта 2018
43
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
6599
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
67
КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр Россия

КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

13:10   23 Марта 2018
69
Новости smi2.ru
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

 Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте

Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте

 Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения

Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения

 Омбудсмена аппарата при президенте не пустили на свалку «Ядрово»

Омбудсмена аппарата при президенте не пустили на свалку «Ядрово»