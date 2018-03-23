Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

Эксперт полагает, что главным заказчиком дела Савченко выступает президент, а следующей целью кампании против условно пророссийских политиков может стать Виктор Медведчук.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, задержанная по подозрению в подготовке госпереворота на Украине, 23 марта объявила голодовку. Отказалась от пищи народная избранница прямо в зале Шевченковского районного суда Киева, где ей определяли меру пресечения.

«Для меня уже не страшно, я это проходила», — напомнила депутат.

Очередной крутой поворот в судьбе, пожалуй, одного из самых нестандартных украинских политиков современности произошел 22 марта. СБУ задержала депутата в здании парламента, после того как Генпрокуратура санкционировала лишение Савченко депутатской неприкосновенности. Главный прокурор страны Юрий Луценко заявил, что у его ведомства имеются доказательства подготовки «террористического переворота» в Киеве.

По версии следствия, Савченко и ее сторонники планировали обстрелять правительственный квартал из минометов калибра 120-миллиметров. Правоохранители также полагают, что избраннице помогал с подготовкой терактов ранее задержанный по подозрению в контрабанде оружия из самопровозглашенных республик глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан.

Сама Савченко на заседании парламентского комитета по регламенту ранее призналась: планы подготовки минометных обстрелов действительно рисовала. Но то была лишь политическая провокация. Якобы чтобы заставить работать украинские спецслужбы.

«У каждого украинца есть такие мечты, чтобы взорвалась Рада», - заверяла она.

Гособвинение сформулировало свои желания менее абстрактно. По инкриминируемой статье депутату грозит от пяти лет до пожизненного срока. Впрочем, возможно ее судьба будет зависеть от реакции Запада. Такое мнение в комментарии ИА «Политика Сегодня» высказал глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Если Европа и американские партнеры дадут отмашку, то этот процесс будет серьезным и длительным. Если Савченко будет себя правильно вести, то может стать серьезным военным диссидентом», - говорит он.

Главный бенефициар дела народ Украины против Надежды Савченко – президент Петр Порошенко, полагает Абзалов. Украинскому лидеру нужно спасти свой рейтинг народной поддержки, который скатился с 12,8 до 9,5%. Стратегия незамысловата: зачистить украинское политическое поле от условно пророссийских политиков. И в этой игре Савченко становится очередной знаковой жертвой. После Михаила Саакашвили.

«Основная задача – показать Савченко в образе пятой колонны. В красных звездах и орлах. Здесь не так важна сама Савченко, как ее образ России, которая спит и видит, как сменить режим на Украине. На противостоянии Москве Порошенко пытается укрепить свои позиции», - размышляет собеседник «ПС».

В долгосрочной перспективе политическая расправа над Савченко может обернуться атакой на лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, допускает Абзалов: