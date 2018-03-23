Премьер Греции озвучил РФ позицию Афин по задержанию греческих военных в Турции

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас передал президенту РФ Владимиру Путину позицию Афин по задержанию двух греческих военнослужащих в Турции.

В четверг, 22 марта, состоялись телефонные переговоры Путина с Ципрасом, в ходе которого премьер Греции озвучил российскому лидеру позицию Афин по поводу задержания греческих военных на территории Турции.

После разговора с Путиным Ципрас сказал, что не может распространяться о позиции лидера великой державы, высказанной в приватном разговоре. Он заявил, что передал РФ взгляды Греции на проблемы международной безопасности, а также выразил тревогу касательно последних действий Турции в регионе. Отдельно был изложен вопрос о задержании двух военных Греции.

Греция добивается от Турции решения об освобождении своих военнослужащих и рассчитывает на поддержку Евросоюза.