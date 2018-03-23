Ципрас призвал избегать логики «холодной войны» в отношениях с РФ
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подчеркнул на совете глав стран-членов Евросоюза, что нападение с химическим оружием в одном из государств ЕС — нападение на общую безопасность.
По его словам, необходимо решительно действовать и открыто контактировать с российской стороной. Евросоюзу нужно «оставить открытым окно» и завершить расследование. Греция призывает держаться подальше от логики «холодной войны».
Премьер-министр Греции рассказал о телефоном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что диалог Европы и РФ сильно ухудшился после нападения в Солсбери.
Телефонный разговор с Премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом https://t.co/nZNgrfnaZP— Президент России (@KremlinRussia) March 22, 2018