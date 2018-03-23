Расчеты комплексов С-300 выполнили боевые пуски ракет в Бурятии

На полигоне Телемба в Бурятии расчетами комплексов С-300 произведены пуски ракет по мишеням, имитирующим летательные аппараты условного противника. Об этом сообщается на странице Минобороны РФ в Facebook.

Отмечается, что для создания мишеней производились запуски малоразмерных имитационных воздушных целей типа «Кабан», «Саман», «Стриж» и «Пенсне». Для того, чтобы приблизить обстановку к условиям боевой, о времени пуска и количестве одновременно выпущенных ракет-мишеней расчетам зенитно-ракетных комплексов не сообщали.