Отзыв посла из Москвы событие временное — Постпред РФ при Евросоюзе

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что отзыв посла из Москвы - это временное явление.

На телеканале «Россия 24» Чижов объяснил, что отзыв является обычным приемом в дипломатии, который говорит о политическом сигнале. Он рассказал, что посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер прибудет в Брюссель и будет приглашен на консультацию с высшим руководством в лице Федерики Могерини. Какое время посол проведет в Бельгии постпред не сообщил, но сказал, что подобные консультации длятся около недели, в особых случаях месяц или два. Дипломат подчеркнул, что отзыв является временным событием.

Накануне руководство Евросоюза приняло решение отозвать Эдерера, чтобы провести с ним консультации касательно дела Скрипаля.