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18:50   23 Марта 2018
Весь мир
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Приложение для оповещения о терактах не сработало при захвате заложников во Франции

Приложение для оповещения о терактах не сработало при захвате заложников во Франции

Мобильное приложение SAIP — «Система тревожного оповещения и информирования населения, разработанное при поддержке властей Франции для предупреждения о происходящих терактах — не сработало ни после того, как террорист ранил полицейских в Каркасоне, ни после захвата заложников в супермаркете Требе.

По сведениям радиостанции France Info, которая ссылается на пользователей приложения, несмотря на то, что захват заложников длился несколько часов, приложение не разослало пользователям оповещения об угрозе. Также пользователи сообщили, что при открытии приложения в районе места происшествия на экране появлялась надпись «Никаких текущих инцидентов».

Приложение было разработано летом 2016 года после серии терактов в Европе. Программа работает на французском и английском языках.

По последним данным, как минимум три человека погибли в результате нападения террориста, осуществившего захват заложников в супермаркете. Ранее агентство France-Presse сообщало, что террористу 25 лет, он привлекался к ответственности за кражи и торговлю наркотиками. По данным телеканала BFM TV во время подготовки захвата террорист крикнул полицейским, что он является «солдатом ИГ». В ходе операции его ликвидировали.

Автор: Вячеслав Каширин
#франция #иг #теракт #чп #весь мир #треб
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