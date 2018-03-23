Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой в пятницу, 23 марта.

Президенты РФ и ЮАР обсудили вопросы, связанные с председательством африканской страны в БРИКС в 2018 году. Российская сторона поддержала приоритеты председательства и проводимую работу по подготовке саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Президент ЮАР поздравил Владимира Владимировича с победой на президентских выборах и отметил, что Кейптаун готов активно развивать двустороннее сотрудничество с Москвой.