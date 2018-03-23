Вашингтон расширил санкции против граждан Ирана

Министерство финансов США добавило в санкционный список десять граждан Ирана и одну организацию, сообщает Reuters.

На сайте Минфина США говорится, что Америка расширила санкции в отношении граждан Ирана.

Накануне американское правительство говорило о том, что возможность введения дополнительных санкций против Ирана они всегда допускали.

Напомним, что в январе список уже был расширен, тогда Америка ввела ограничительные меры против 14 иранских физических и юридических лиц.