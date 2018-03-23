Законопроект об общественном наблюдении за выборами всех уровней внесли в Госдуму

Проект федерального закона о внесение изменений в закон об основных гарантиях избирательных прав внесли в Госдуму. Предлагается ввести общественное наблюдение для выборов всех уровней.

Об этом журналистам сообщил один из авторов документа, председатель комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Как пояснил Крашенинников, благодаря инициативе, у общественных палат появляется право назначать наблюдателей в региональные избиркомы.

Депутат напомнил, что по ранее принятым изменениям при проведении выборов президента России уже были расширены возможности общественного наблюдения. В частности, Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов Федерации получили право направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии в соответствующих регионах.