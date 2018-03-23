Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве

Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве

 Расчеты комплексов С-300 выполнили боевые пуски ракет в Бурятии

Расчеты комплексов С-300 выполнили боевые пуски ракет в Бурятии
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

 В Раде назвали число погибших военных на Добассе

В Раде назвали число погибших военных на Добассе
Ципрас призвал избегать логики «холодной войны» в отношениях с РФ

Ципрас призвал избегать логики «холодной войны» в отношениях с РФ

 Четырнадцать человек задержали Стамбуле по подозрению в связях с ИГ

Четырнадцать человек задержали Стамбуле по подозрению в связях с ИГ

Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве

Я гражданка РФ с марта 2014 года — Поклонская на заявления украинского депутата о ее гражданстве

 Расчеты комплексов С-300 выполнили боевые пуски ракет в Бурятии

Расчеты комплексов С-300 выполнили боевые пуски ракет в Бурятии
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

 В Раде назвали число погибших военных на Добассе

В Раде назвали число погибших военных на Добассе
Ципрас призвал избегать логики «холодной войны» в отношениях с РФ

Ципрас призвал избегать логики «холодной войны» в отношениях с РФ

 Четырнадцать человек задержали Стамбуле по подозрению в связях с ИГ

Четырнадцать человек задержали Стамбуле по подозрению в связях с ИГ

18:33   23 Марта 2018
Весь мир
60

Страны ЕС примут дополнительные меры по делу Скрипаля 26 марта — Туск

Страны ЕС примут дополнительные меры по делу Скрипаля 26 марта — Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в понедельник, 26 марта, страны-члены ЕС примут дополнительные меры по делу Скрипаля.

По его словам, дополнительные шаги в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери примут в понедельник на национальных уровнях. Страны ЕС еще не приняли практических мер против российского государства по делу Скрипаля.

Дональд Туск заявлял, что саммит глав стран Евросоюза согласился с версией Лондона от том, что Москва, вероятно, несет ответственность за случившееся. Президент Франции Эмманюэль Макрон добавил, что в случае нападения в Солсбери все государства-члены ЕС согласны с тем, что нет других правдоподобных объяснений, кроме ответственности РФ.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ес #туск #скрипаль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко
Эксперт полагает, что главным заказчиком дела Савченко выступает президент, а следующей целью кампании против условно пророссийских политиков может стать Виктор Медведчук.
19:53   23 Марта 2018
36
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
6175
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
67
КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр Россия

КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

13:10   23 Марта 2018
69
Новости smi2.ru
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

 Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил

Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил

 Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте

Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте

 Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения

Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения