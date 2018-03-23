Страны ЕС примут дополнительные меры по делу Скрипаля 26 марта — Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в понедельник, 26 марта, страны-члены ЕС примут дополнительные меры по делу Скрипаля.

По его словам, дополнительные шаги в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери примут в понедельник на национальных уровнях. Страны ЕС еще не приняли практических мер против российского государства по делу Скрипаля.

Дональд Туск заявлял, что саммит глав стран Евросоюза согласился с версией Лондона от том, что Москва, вероятно, несет ответственность за случившееся. Президент Франции Эмманюэль Макрон добавил, что в случае нападения в Солсбери все государства-члены ЕС согласны с тем, что нет других правдоподобных объяснений, кроме ответственности РФ.