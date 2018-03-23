Декан Высшей школы телевидения МГУ вступился за Слуцкого

Декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков вступился за обвиненного в приставаниях депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

В пятницу Третьяков провел лекцию об информационных войнах, после которой студенты спросили лектора о его позиции по поводу обвинений в домогательствах Слуцкого. Третьяков выступил в защиту депутата. Он добавил, что любой нормальный мужчина может проявить интерес к женщине и «положить руку на голую коленку женщине». Декан заявил, что не видит в данной ситуации повода для разбирательств.