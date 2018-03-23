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18:12   23 Марта 2018
Россия
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Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент республики Гайана Дэвид Грэйнджер поздравил Владимира Путина с победой на выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время телефонного разговора обсуждалось развитие сотрудничества между Россией и Гайаной.

В сообщении пресс-службы говорится, что разговор инициировала гайанская сторона. Грэйнджер поздравил Путина с победой в голосовании на президентских выборах в РФ, после чего в ходе разговора была подтверждена взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества между странами по разным направлениям.

Выборы президента РФ проводились 18 марта. Лидером голосования стал действующий президент Путин, он набрал 76,69 процентов голосов, что является рекордным показателем его политической карьеры.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #весь мир #гайана
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