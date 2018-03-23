Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре

Сирийские оппозиционные порталы вбросили в информационное пространство новый фейк. В частности, агентство Euphrates Post утверждает, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вновь подверглись ударам ВВС коалиции и понесли потери на восточном берегу реки Евфрат к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Федеральное агентство новостей (ФАН) связалось со своими источниками в министерстве обороны Сирии и выяснило, что в этой провинции за последнее время не велись никакие боевые действия. Словом, Москва и Дамаск подверглись очередной западной информационной атак. Euphrates Post «поясняет», что авианалет якобы был совершен в ответ на попытку подразделений САА, прикрываемых тяжелым вооружением, приблизиться к позициям американских подшефных — курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF) к югу от поселений Хшам и Маррат. США даже не беспокоит тот факт, что новый фейк задевает и их. Ведь насколько правомерно наносить удары по регулярным войскам суверенного государства на его же территории, при том что сами американцы в стране находятся незаконно?

Очевидно, это уже давно не смущает никого на Западе. Кажется, что не смущает и то, что американцы пытаются сохранить группировку ИГ (признана террористической, запрещена в РФ) путем его легализации, то есть интеграции террористов в курдские формирования SDF. Именно это делают силы спецопераций США на востоке Дейр-эз-Зора, и этому есть немало подтверждений.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что заказчики данного фейка, вполне возможно, рассчитывают использовать его как повод к дальнейшим действиям. Например, это будет прикрытием, чтобы оправдать какие-то будущие поступки коалиции, направленные против Дамаска.

По словам эксперта, Вашингтон играет на повторении одних и тех же фейков, чтобы искусственно сформировать выгодное медиапространство. Данный прием часто используют в ходе построения пропагандистских кампаний.

«Тем более, что против САА Вашингтон уже не раз генерировал фейки, — сказал эксперт. — То или другое событие, имевшее место в той или другой мере, а то вообще выдуманное, удваивается, утраивается и так далее — то есть регулярно вбрасывается в информационном поле, чтобы надежно закрепить его в общественном сознании…. Именно так и Запад пытается заставить весь мир считать, что Асад постоянно применяет химическое оружие, которого у него и нет».

По мнению Шаповалова, Вашингтон играет на том, что ранее коалиция действительно наносила удар в этом районе. Тогда в результате авианалета, помимо сирийских военных, понесли потери убитыми и российские добровольцы так называемой ЧВК «Вагнер». Однако масштаб потерь был совершенно иным, чем пытались представить западные СМИ, что подтвердил и руководитель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в прессе насывают руководителем ЧВК «Вагнер». Он заявил о 14 погибших, а американцы сначала заявляли про 50, потом про 100 и далее, далее, далее.