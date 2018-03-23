Гаврилов покинул пост главы Волоколамского района Подмосковья

Муниципалитет возглавит Андрей Вихарев, руководящий городским округом Лосино-Петровский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Московской области Евгения Гаврилова. В среду, 21 марта, к врачам обратились 76 школьников. Дети жаловались на тошноту и плохое самочувствие. Взрослые связали случившееся с выбросом свалочного газа с мусорного полигона «Ядрово».

Результаты проб крови не подтвердили версию об отравлении детей свалочным газом. Местные жители потребовали не только закрыть и рекультивировать полигон, но и уволить несколько должностных лиц. Воробьев заявил, что к июню мусорный полигон перестанет источать неприятный запах. В качестве временной меры региональные власти решили переносить начало занятий в школах и детских садах в случае новых выбросов свалочного газа в «Ядрово».