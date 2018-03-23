Три человека погибли при захвате заложников во Франции
Правоохранители штурмовали супермаркет Super U в коммуне Треб на юге Франции и ликвидировали мужчину, захватившего заложников.
Телеканал BFM TV сообщил, что по меньшей мере три человека погибли в результате захвата заложников. Врачи госпитализировали пострадавших. В пятницу, 23 марта, мужчина ворвался в супермаркет и заявил, что состоит в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал случившееся возможным терактом. Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб назвал преступника «маленьким дилером».
#CroozefmNews Armed police have shot a suspect who took hostages at a supermarket in the southern French town of Trèbes. pic.twitter.com/jR0vma85kk— 91.2 Crooze Fm (@912CroozeFM) March 23, 2018