Три человека погибли при захвате заложников во Франции

Правоохранители штурмовали супермаркет Super U в коммуне Треб на юге Франции и ликвидировали мужчину, захватившего заложников.

Телеканал BFM TV сообщил, что по меньшей мере три человека погибли в результате захвата заложников. Врачи госпитализировали пострадавших. В пятницу, 23 марта, мужчина ворвался в супермаркет и заявил, что состоит в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал случившееся возможным терактом. Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб назвал преступника «маленьким дилером».