Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящее в коммуне Треб на юге страны расценивается как теракт.
Во время пресс-конференции на саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе Макрон рассказал о том, что происходит во Франции. По его словам, все события на юге страны позволяют говорить о террористической атаке.
Он говорил о нападении и продолжающемся захвате заложников в департаменте Од, в коммуне Треб.
Также лидер Франции отметил, что правоохранительные органы страны быстро и скоординировано работают.