Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящее в коммуне Треб на юге страны расценивается как теракт.

Во время пресс-конференции на саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе Макрон рассказал о том, что происходит во Франции. По его словам, все события на юге страны позволяют говорить о террористической атаке.

Он говорил о нападении и продолжающемся захвате заложников в департаменте Од, в коммуне Треб.

Также лидер Франции отметил, что правоохранительные органы страны быстро и скоординировано работают.