Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

 Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре

Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

 Три человека погибли при захвате заложников во Франции

Три человека погибли при захвате заложников во Франции
Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

 Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре

Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

 Три человека погибли при захвате заложников во Франции

Три человека погибли при захвате заложников во Франции
17:33   23 Марта 2018
Весь мир
51

СМИ: США спонсируют боевиков SDF и остатки ИГ для устранения Асада

СМИ: США спонсируют боевиков SDF и остатки ИГ для устранения Асада

США в сотрудничестве с курдскими вооруженными формированиями из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) отказались сотрудничать с Дамаском и пытаются восстановить «Исламское государство» (ИГ – террористическая организация, запрещена в РФ).

С их помощью возобновила работу военная база под Дейр-эз-Зором, на которой занимаются обучением «львят халифата» (армия детей-солдат ИГ – прим.ред.). Руководит базой в Ракке Абу Мохаммед аль-Франси, который известен как бывший командующий базами ИГ. Как сообщает портал FarsNews, США и курды поддерживают ИГ, которое стремится расширять зоны влияния в САР.

Эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов сообщил Nation News, что Америка участвуют в конфликте в Сирии исходя из собственной выгоды. Они хотят устранить Башара Асада, режим которого им неудобен. Поэтому Вашингтон использует все методы, включая спонсирование боевиков и террористов, выступающих против САР.

США спонсирует боевиков SDF и остатки ИГ для устранения Асада

Известно, что сначала США союзничали с радикальными исламистами, которые не смогли помочь им достигнуть цель по устранению Асада. Тогда Америка начала спонсировать курдов. Руководство SDF не скрывает своих намерений создать свое независимое государство и таким образом расколоть Сирию.

Долгов заявил, что США и боевики SDF используют оставшихся в живых после совместной зачистки САР и РФ террористов ИГ. Они формируют отряды против Асада прямо на своих базах.

США спонсирует боевиков SDF и остатки ИГ для устранения Асада

Бывшие боевики ИГ расстворяются в вооруженных отрядах курдов. Эксперт подчеркивает, что все это делается для восстановления сил ИГ на территории Сирии.

Для мирных жителей нет отличий между боевиками SDF и террористами ИГ, их зверства на подконтрольных территориях идентичны. Также эксперт отметил, что курды принципиально отказываются от участия в акциях спасения мирных жителей, как и от переговоров с Дамаском.

США спонсирует боевиков SDF и остатки ИГ для устранения Асада

На видео мирная жительница Ракки, потерявшая свою семью и маленьких детей, рассказывает, что на ее просьбы достать тела погибших, чтобы их похоронить, боевики потребовали денег. Она поделилась, что такая свобода людям не нужна и добавила, что курды даже хуже игиловцев, они также убивают мирное население и детей.

Автор: Екатерина Розина
#сирия #иг #курды #политика #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным
У российской несистемной оппозиции достаточно сторонников на выборах, но на капитанском мостике либерального корабля толчея и неразбериха.
15:14   23 Марта 2018
5361
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
67
КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр Россия

КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

13:10   23 Марта 2018
69
Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах Россия

Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах

12:26   23 Марта 2018
66
Новости smi2.ru
Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

 Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил

Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил