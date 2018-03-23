СМИ: США спонсируют боевиков SDF и остатки ИГ для устранения Асада

США в сотрудничестве с курдскими вооруженными формированиями из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) отказались сотрудничать с Дамаском и пытаются восстановить «Исламское государство» (ИГ – террористическая организация, запрещена в РФ).

С их помощью возобновила работу военная база под Дейр-эз-Зором, на которой занимаются обучением «львят халифата» (армия детей-солдат ИГ – прим.ред.). Руководит базой в Ракке Абу Мохаммед аль-Франси, который известен как бывший командующий базами ИГ. Как сообщает портал FarsNews, США и курды поддерживают ИГ, которое стремится расширять зоны влияния в САР.

Эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов сообщил Nation News, что Америка участвуют в конфликте в Сирии исходя из собственной выгоды. Они хотят устранить Башара Асада, режим которого им неудобен. Поэтому Вашингтон использует все методы, включая спонсирование боевиков и террористов, выступающих против САР.

Известно, что сначала США союзничали с радикальными исламистами, которые не смогли помочь им достигнуть цель по устранению Асада. Тогда Америка начала спонсировать курдов. Руководство SDF не скрывает своих намерений создать свое независимое государство и таким образом расколоть Сирию.

Долгов заявил, что США и боевики SDF используют оставшихся в живых после совместной зачистки САР и РФ террористов ИГ. Они формируют отряды против Асада прямо на своих базах.

Бывшие боевики ИГ расстворяются в вооруженных отрядах курдов. Эксперт подчеркивает, что все это делается для восстановления сил ИГ на территории Сирии.

Для мирных жителей нет отличий между боевиками SDF и террористами ИГ, их зверства на подконтрольных территориях идентичны. Также эксперт отметил, что курды принципиально отказываются от участия в акциях спасения мирных жителей, как и от переговоров с Дамаском.

На видео мирная жительница Ракки, потерявшая свою семью и маленьких детей, рассказывает, что на ее просьбы достать тела погибших, чтобы их похоронить, боевики потребовали денег. Она поделилась, что такая свобода людям не нужна и добавила, что курды даже хуже игиловцев, они также убивают мирное население и детей.