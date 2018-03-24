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Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

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Российские военные отправились обучать армию африканской республики. В Совете Федерации уверены, что у РФ на черном континенте хорошие перспективы.

В октябре прошлого года Россию посетил президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршандж Туадера. В Сочи глава ЦАР встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На встрече стороны договорились наращивать сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Накануне МИД РФ опубликовал подробный пресс-релиз, из которого следует, что РФ и ЦАР недалеки от практического воплощения упомянутых договоренностей. К политическому устройству африканской страны у России вопросов нет. МИД подчеркивает, что своего лидера граждане ЦАР выбрали демократическим путем:

«Международное сообщество позитивно оценило демократичность выборов, транспарентность избирательного процесса. Новое руководство страны во главе с Президентом взяло курс на восстановление внутриполитической стабильности, а также диверсификацию внешних связей».

Угрозой для политического строя ЦАР остаются действующие в ряде провинций террористы исламистского толка. Партизанскую группировку именуют Селека, что в переводе с языка Санго (государственный язык ЦАР) означает союз. Как писала британская The Telegraph, исламистские вооруженные группы несут ответственность за пытки, грабежи, убийства, похищения и изнасилования гражданского населения. Главным образом христиан.

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

Москва заинтересована в политической стабильности государства. Откликнувшись на просьбу главы республики, Россия отправила в ЦАР военных и гражданских инструкторов для подготовки местных военных. МИД РФ подчеркивает: Москва помогает властям с согласия Комитета Совбеза ООН и в строгом соответствии с требованиями санкционного режима.

В 2013 году Совбез принял резолюцию 2127, которая накладывала на ЦАР ряд ограничений. Претензии у международного сообщества были как к Селеке, так и к группировке «Антибалака» — вооруженному христианскому ополчению. Оба формирования международное сообщество признало ответственными за нарушения прав человека.

В обмен на военную помощь ЦАР теоритически может предложить России природные ресурсы. Страна богата месторождениями алмазов, урана, золота, нефти и лесом. По данным ЦРУ, в 2015 году объем экспорта ЦАР составил 172,8 миллионов долларов. Основными источниками доходов африканской страны были алмазы, хлопок и кофе.

«Россия возвращается на африканский континент, — говорит первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. — У СССР там были хорошие позиции, но после распада страны мы их растеряли. Я думаю, что помощь входит в программу нашего дальнейшего сближения с африканскими странами. Это обычная практика для нашей страны в прошлом. Для многих развитых государств это обычная практика сегодня. Там интересы Китая, очень активны американцы и французы. Что нам это дает? Развитие отношений. Впереди хорошие перспективы».

Автор: Марк Григорьев
#россия #оон #африка #военная помощь #цар
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