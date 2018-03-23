Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

 Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре

Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

 Три человека погибли при захвате заложников во Франции

Три человека погибли при захвате заложников во Франции
Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

 Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре

Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

 Три человека погибли при захвате заложников во Франции

Три человека погибли при захвате заложников во Франции
16:49   23 Марта 2018
Россия
58

Чужой «Голос»: журналисты НТВ провели расследование деятельности активистов на выборах

Чужой «Голос»: журналисты НТВ провели расследование деятельности активистов на выборах

Недавние президентские выборы эксперты единодушно признали самыми прозрачными в истории современной России. Однако нашлись активисты, приложившие все усилия, чтобы поставить под сомнение их легитимность.

Журналисты телеканала НТВ сняли фильм-расследование, где рассказали о методах «Голоса». Выяснилось, что еще задолго до дня голосования верхушка «голоса» посещала Европу. По мнению политолога Романа Матвейчева, они и, в частности, главный герой фильма, сопредседатель «Голоса» Роман Удот, активисты ездили к своим европейским спонсорам. Журналисты задались вопросом, что так сильно расстроило активиста — с надрывом он угрожает журналистам убийством и хамит. Предположительно, плохое настроение отправляющихся с докладами к своим зарубежным покровителям активистов вызвано тем, что им нечем их особенно порадовать, ведь выборы, действительно были прозрачными.

«Все эти доклады и круглые столы о нарушениях на выборах готовились, планировались заранее, — говорит политолог Роман Матвеичев. — Какими бы они не были, установка уже была дана, мол, выборы прошли с нарушениями и не могут считаться легитимными».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #голос #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным
У российской несистемной оппозиции достаточно сторонников на выборах, но на капитанском мостике либерального корабля толчея и неразбериха.
15:14   23 Марта 2018
5361
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
67
КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр Россия

КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

13:10   23 Марта 2018
69
Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах Россия

Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах

12:26   23 Марта 2018
66
Новости smi2.ru
Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

 Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил

Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил