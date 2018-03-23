Чужой «Голос»: журналисты НТВ провели расследование деятельности активистов на выборах

Недавние президентские выборы эксперты единодушно признали самыми прозрачными в истории современной России. Однако нашлись активисты, приложившие все усилия, чтобы поставить под сомнение их легитимность.

Журналисты телеканала НТВ сняли фильм-расследование, где рассказали о методах «Голоса». Выяснилось, что еще задолго до дня голосования верхушка «голоса» посещала Европу. По мнению политолога Романа Матвейчева, они и, в частности, главный герой фильма, сопредседатель «Голоса» Роман Удот, активисты ездили к своим европейским спонсорам. Журналисты задались вопросом, что так сильно расстроило активиста — с надрывом он угрожает журналистам убийством и хамит. Предположительно, плохое настроение отправляющихся с докладами к своим зарубежным покровителям активистов вызвано тем, что им нечем их особенно порадовать, ведь выборы, действительно были прозрачными.