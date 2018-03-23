Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

 Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре

Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

 Три человека погибли при захвате заложников во Франции

Три человека погибли при захвате заложников во Франции
Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент Гайаны поздравил Путина с переизбранием на пост президента

 Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре

Шквал вбросов: США пытаются раскрутить фейк о новом авиаударе по САА в Дейр-эз-Зоре
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

Захват заложников в Требе является террористической атакой — Макрон 

 Три человека погибли при захвате заложников во Франции

Три человека погибли при захвате заложников во Франции
16:51   23 Марта 2018
Россия
39

Власти Москвы утвердят 11 проектов планировки территорий промзон в 2018 году

Власти Москвы утвердят 11 проектов планировки территорий промзон в 2018 году

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что в числе реализуемых проектов построят более пяти миллионов квадратных метров недвижимости.

По ее словам, в границах старой Москвы площадь производственных территорий — 17 тысяч гектаров, из них чисто промышленных почти восемь. В 2018 году у Москомархитектуры 11 проектов планировки территорий. Уже утвердили проектов планировки территорий по реорганизации промзон почти на четыре тысячи гектаров. Сейчас в работе около двух тысяч гектаров.

Интернет-портал «Вечерняя Москва» передает, что Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы все делает по принципу «здесь живу, здесь и работаю», чтобы не было дополнительной нагрузки на транспортную сеть.

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #москомархитектура
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным
У российской несистемной оппозиции достаточно сторонников на выборах, но на капитанском мостике либерального корабля толчея и неразбериха.
15:14   23 Марта 2018
5359
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
67
КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр Россия

КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

13:10   23 Марта 2018
69
Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах Россия

Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах

12:26   23 Марта 2018
66
Новости smi2.ru
Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

 Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил

Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил