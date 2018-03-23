Власти Москвы утвердят 11 проектов планировки территорий промзон в 2018 году

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что в числе реализуемых проектов построят более пяти миллионов квадратных метров недвижимости.

По ее словам, в границах старой Москвы площадь производственных территорий — 17 тысяч гектаров, из них чисто промышленных почти восемь. В 2018 году у Москомархитектуры 11 проектов планировки территорий. Уже утвердили проектов планировки территорий по реорганизации промзон почти на четыре тысячи гектаров. Сейчас в работе около двух тысяч гектаров.

Интернет-портал «Вечерняя Москва» передает, что Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы все делает по принципу «здесь живу, здесь и работаю», чтобы не было дополнительной нагрузки на транспортную сеть.