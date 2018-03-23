Обращение Путина к нации отвечает запросам общества — эксперт

Объединение и необходимость качественного скачка вперед такие тезисы озвучил Владимир Путин в обращении к россиянам, опубликованном на сайте Кремля.

Гендиректор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с ФАН отметил, что слова российского лидера совпадают с настроением россиян. Путин — глава не политической партии, а глава целой страны и сама по себе его фигура консолидирующая.

Президент в своей речи призвал россиян к консолидации и качественному прорыву. Он также упомянул, что те предложения, которые он изложил в послании Федеральному Собранию от 1 марта, должны быть реализованы. В перечень вошли рост доходов населения, развитие инфраструктуры и соцсферы.

Журавлев отметил, что не могло быть другого призыва от Путина, кроме призыва к объединению и развитию. Консолидация необходима для роста, которой, в свою очередь, возможен только на основе технологического скачка.

Эксперт коснулся и уровня зарплат россиян. Он пояснил, что нельзя сделать таким образом, чтобы один получал больше, а другой — меньше. Рост доходов возможен только при повышении производительности, в противном случае, это приведет к увеличению инфляции. В этом ключе призыв Путина к рывку в области технологий абсолютно правильный.

Другой тезис президента — сокращение разрыва в общественных слоях, между субъектами, борьба с бедностью, развитие инфраструктуры. Все программы невозможно решить за короткий период. Россияне хотят развития, подвел итог Журавлев. При этом, граждане хотя развития в эволюционном ключе, но никак не в революционном. А стремление к консолидации заметно по итогам выборов президента.