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16:30   23 Марта 2018
Россия
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Московский культурный форум стартовал в «Манеже»

Московский культурный форум стартовал в «Манеже»

Мэр столицы Сергей Собянин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и министр культуры РФ Владимир Мединский одними из первых посетили площадки форума.

Интернет-портал «Вечерняя Москва» передает, что в пятницу, 23 марта, в центральном выставочном зале «Манеж» стартовал Московский культурный форум — площадка для общения и встреч представителей культурных учреждений, деятелей искусства и горожан. Гости познакомятся с творческой повесткой столичных театров, музеев, выставочных залов.

Участники Московского культурного форума подготовили более 800 мероприятий. Гости посетят панельные дискуссии, круглые столы, лекции, а также театральные постановки в рамках проекта «Ночь театров».

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #московский культурный форум
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