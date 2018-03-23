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16:04   23 Марта 2018
Весь мир
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Латвия намеревается выслать нескольких российских дипломатов

Латвия намеревается выслать нескольких российских дипломатов

Латвия планирует выслать нескольких сотрудников посольства России из-за «дела Скрипаля».

Об этом сообщил ИА «Политика сегодня» источник в МИД России.

Латвия хочет консолидироваться с Великобританией и другими странами Евросоюза, на данный момент известно, что латвийские власти планируют выслать нескольких российских дипломатов.

Более подробная информация станет известна в понедельник, 26 марта. Накануне спецслужбы Латвии заявляли, что российские сотрудники не создают угрозы интересам Латвии.

В Солсбери 4 марта отравили британского шпиона, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с его дочерью Юлией. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении. Российская сторона отвергает свою причастность и вину. Все предложения Москвы о необходимости совместного расследования ЧП были проигнорированы и отвергнуты.   

Автор: Екатерина Розина
#россия #евросоюз #латвия #британия #политика #скандал #весь мир #скрипаль
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